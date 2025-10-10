Initiation théâtre : une session découverte Club seniors Au Maire Paris

Initiation théâtre : une session découverte Club seniors Au Maire Paris vendredi 10 octobre 2025.

Cette session découverte du théâtre propose une première immersion dans l’univers de la scène.

Encadrée dans un esprit bienveillant et ludique, elle permet aux participants de :

Apprendre les bases du jeu théâtral à travers des exercices simples et accessibles.

Développer l'expression corporelle et orale, en gagnant confiance en soi.

, en gagnant confiance en soi. Partager un moment collectif, où l’écoute et la créativité sont au cœur de l’expérience.

Un rendez-vous idéal pour éveiller sa curiosité artistique et goûter au plaisir du théâtre, que l’on soit débutant ou simplement curieux.

Un atelier pour découvrir l’art du théâtre, explorer le jeu scénique et partager un moment créatif et convivial.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit

Inscription auprès du club séniors Au Maire

Tél. 01 42 77 79 73

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Au Maire 2 ter, rue Au Maire 75003 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris