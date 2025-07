Initiation tir à l’arc Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc

Initiation tir à l’arc Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc samedi 9 août 2025.

Initiation tir à l’arc

Paradis des Praz 3 route du golf Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-08-09 11:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-09

Animation et initiation tir à l’arc cibles 3D.

Cession de pêche à la truite la matin à 10h sur réservation obligatoirement au + 33 (0)6 75 15 79 12.

Paradis des Praz 3 route du golf Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 26 57 76 debatisse.sylvie@gmail.com

English :

Animation and archery initiation with 3D targets.

Trout fishing at 10 a.m. Reservations essential: + 33 (0)6 75 15 79 12.

German :

Animation und Einführung in das Bogenschießen mit 3D-Zielen.

Forellenangeln am Vormittag um 10 Uhr, Reservierung erforderlich unter: + 33 (0)6 75 15 79 12.

Italiano :

Attività e lezioni di tiro con l’arco con bersagli 3D.

Pesca alla trota al mattino alle 10.00, prenotazione obbligatoria: + 33 (0)6 75 15 79 12.

Espanol :

Actividades y clases de tiro con arco con dianas 3D.

Pesca de truchas por la mañana a las 10 h. Imprescindible reservar: + 33 (0)6 75 15 79 12.

