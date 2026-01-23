Initiation tir laser

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Viens découvrir cette discipline entre amis ou en famille !

.

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this discipline with friends or family!

L’événement Initiation tir laser Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc