Initiation traces et indices de présence à la Réserve naturelle nationale de l’île de Rhinau

Rhinau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

2026-04-22

Sortie nature guidée par un animateur du CEN Alsace pour découvrir les indices laissés par les mammifères et les oiseaux dans les forêts et prairies.

Même lorsqu’ils se cachent, les animaux laissent derrière eux de nombreux indices…

Sauriez-vous les reconnaître ? Au détour d’un sentier, une empreinte dans la boue, une noisette grignotée ou un tas de plumes peuvent révéler toute une histoire.

En compagnie d’un animateur nature du CEN Alsace, partez à la découverte des indices laissé par le monde discret des mammifères et des oiseaux de nos forêts et prairies. 0 .

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

English :

Nature outing guided by a CEN Alsace guide to discover the clues left by mammals and birds in forests and meadows.

