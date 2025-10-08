Initiation trail Salle des fêtes Arrens-Marsous
Initiation trail Salle des fêtes Arrens-Marsous mercredi 8 octobre 2025.
Initiation trail
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Pour les enfants de 4 à 9 ans, rendez-vous à 10h.
Pour les enfants de 10 à 17 ans, rendez-vous à 14h.
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
For children aged 4 to 9, appointment at 10 a.m.
For children aged 10 to 17, appointment at 2pm.
German :
Für Kinder von 4 bis 9 Jahren, Treffpunkt um 10 Uhr.
Für Kinder von 10 bis 17 Jahren treffen wir uns um 14 Uhr.
Italiano :
Per i bambini dai 4 ai 9 anni, alle 10.00.
Per i bambini dai 10 ai 17 anni, alle 14.00.
Espanol :
Para niños de 4 a 9 años, a las 10 h.
Para niños de 10 a 17 años, a las 14 h.
