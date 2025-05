Initiation tricot – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 22 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:00 – 21:00

Gratuit : non 15 € Réservation : optitscoins.fr Tout public

Atelier d’initiation au tricot :- Montage des mailles et découverte des points principaux,- Fabrication d’un « référentiel de points » qui permettra ensuite de réaliser la plupart des ouvrages en tricot,- Augmentations et diminutions simples,- Apprentissage de « Comment réparer une erreur ? » Le référentiel sera réalisé au tricot et accompagné d’une notice explicative.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/