Initiation VTT Rue Taillefer Lauzun samedi 25 octobre 2025.

Rue Taillefer Parking école de Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Le Cyclo club lauzunais vous propose une initiation VTT pour petits et grands. Des vélos seront mis à disposition si vous n’en possédez pas.

Rue Taillefer Parking école de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 10 71 18

English : Initiation VTT

The Cyclo club lauzunais offers a mountain bike initiation for young and old. Bikes will be available if you don’t have your own.

German : Initiation VTT

Der Cyclo Club Lauzunais bietet Ihnen eine Einführung in das Mountainbiken für Groß und Klein. Fahrräder werden zur Verfügung gestellt, falls Sie keine eigenen besitzen.

Italiano :

Il Cyclo club lauzunais propone un corso introduttivo di mountain bike per giovani e meno giovani. Le biciclette saranno a disposizione di chi non ne possiede una propria.

Espanol : Initiation VTT

El Cyclo club lauzunais ofrece un curso de iniciación a la bicicleta de montaña para jóvenes y mayores. Habrá bicicletas disponibles si no tienes la tuya propia.

L’événement Initiation VTT Lauzun a été mis à jour le 2025-10-15 par OT du Pays de Lauzun