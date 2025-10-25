Initiation VTT Rue Taillefer Lauzun
Initiation VTT Rue Taillefer Lauzun samedi 25 octobre 2025.
Initiation VTT
Rue Taillefer Parking école de Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne
Le Cyclo club lauzunais vous propose une initiation VTT pour petits et grands. Des vélos seront mis à disposition si vous n’en possédez pas.
Rue Taillefer Parking école de Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 10 71 18
English : Initiation VTT
The Cyclo club lauzunais offers a mountain bike initiation for young and old. Bikes will be available if you don’t have your own.
German : Initiation VTT
Der Cyclo Club Lauzunais bietet Ihnen eine Einführung in das Mountainbiken für Groß und Klein. Fahrräder werden zur Verfügung gestellt, falls Sie keine eigenen besitzen.
Italiano :
Il Cyclo club lauzunais propone un corso introduttivo di mountain bike per giovani e meno giovani. Le biciclette saranno a disposizione di chi non ne possiede una propria.
Espanol : Initiation VTT
El Cyclo club lauzunais ofrece un curso de iniciación a la bicicleta de montaña para jóvenes y mayores. Habrá bicicletas disponibles si no tienes la tuya propia.
