Initiation West Coast Swing & Portes ouvertes Saint-Herblain lundi 8 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-08 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Sans inscription. Adulte

Venez essayer cette danse à 2 moderne et ludique sur toutes les musiques que vous aimez ! Seul, en couple ou entre amis, vous êtes les bienvenus ! Public : adultes Initiation gratuite de 19h à 20h Rencontre / Inscriptions de 20h à 21h.

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr/