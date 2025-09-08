Initiation West Coast Swing & Portes ouvertes Saint-Herblain
Initiation West Coast Swing & Portes ouvertes Saint-Herblain lundi 8 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-08 19:00 – 21:00
Gratuit : oui Sans inscription. Adulte
Venez essayer cette danse à 2 moderne et ludique sur toutes les musiques que vous aimez ! Seul, en couple ou entre amis, vous êtes les bienvenus ! Public : adultes Initiation gratuite de 19h à 20h Rencontre / Inscriptions de 20h à 21h.
Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr/