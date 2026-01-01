Initiation Yoga adulte Amiens
Initiation Yoga adulte Amiens dimanche 18 janvier 2026.
Initiation Yoga adulte
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-22
Yoga (1h)
Atelier d’initiation au Yoga pour adulte. Cet atelier sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé.
Venez essayer !
Votre tapis à prévoir.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
À partir de 16 ans.
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
Yoga (1h)
Introductory yoga workshop for adults. This workshop is an opportunity to come back to your body and breathing in a beautiful setting, and to move towards a centered, calm mental state.
Come and give it a try!
Please bring your own mat.
Reservations required. Subject to availability
From 16 years old.
L’événement Initiation Yoga adulte Amiens a été mis à jour le 2026-01-08 par OT D’AMIENS