Initiation Yoga adulte Amiens

Initiation Yoga adulte Amiens dimanche 18 janvier 2026.

Initiation Yoga adulte

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :
2026-01-18 2026-02-22

Yoga (1h)

Atelier d’initiation au Yoga pour adulte. Cet atelier sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé.

Venez essayer !

Votre tapis à prévoir.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

À partir de 16 ans.
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00  museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

Yoga (1h)

Introductory yoga workshop for adults. This workshop is an opportunity to come back to your body and breathing in a beautiful setting, and to move towards a centered, calm mental state.

Come and give it a try!

Please bring your own mat.

Reservations required. Subject to availability

From 16 years old.

L’événement Initiation Yoga adulte Amiens a été mis à jour le 2026-01-08 par OT D’AMIENS