Initiation Yoga adulte Amiens
Initiation Yoga adulte Amiens dimanche 22 mars 2026.
Initiation Yoga adulte
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 11:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-03-22 2026-04-26
Yoga (1h)
Le musée de Picardie propose un atelier d’initiation au Yoga pour adultes. Cette activité sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé. Venez essayer ! Tapis à prévoir. Par Lucie Lafolie
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
À partir de 16 ans.
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
Yoga (1h)
The Musée de Picardie offers an introductory yoga workshop for adults. This activity will give you the opportunity to come back to your body and breathing in a magnificent setting, and to move towards a centered, calm mental state. Come and give it a try! Mats required. By Lucie Lafolie
Reservations required. Subject to availability
From 16 years old.
L’événement Initiation Yoga adulte Amiens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS