Initiation Yoga adulte

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-03-22 2026-04-26

Yoga (1h)

Le musée de Picardie propose un atelier d’initiation au Yoga pour adultes. Cette activité sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé. Venez essayer ! Tapis à prévoir. Par Lucie Lafolie

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

À partir de 16 ans.

Yoga (1h)

Le musée de Picardie propose un atelier d’initiation au Yoga pour adultes. Cette activité sera l’occasion de revenir à son corps et à sa respiration dans un magnifique lieu afin de cheminer vers un état mental centré et posé. Venez essayer ! Tapis à prévoir. Par Lucie Lafolie

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

À partir de 16 ans. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga (1h)

The Musée de Picardie offers an introductory yoga workshop for adults. This activity will give you the opportunity to come back to your body and breathing in a magnificent setting, and to move towards a centered, calm mental state. Come and give it a try! Mats required. By Lucie Lafolie

Reservations required. Subject to availability

From 16 years old.

L’événement Initiation Yoga adulte Amiens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS