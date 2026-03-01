Initiation Yoga sur Chaise Charroux

Initiation Yoga sur Chaise

Salle du Centre de Loisirs Près du stade Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 16:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Cyril Noyelle, professeur de yoga le vendredi à Charroux propose une séance d’initiation au yoga sur chaise.

Salle du Centre de Loisirs Près du stade Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 50 55 17 sylvianne.meunier@wanadoo.fr

English :

Cyril Noyelle, Charroux’s Friday yoga teacher, offers an introductory session to chair yoga.

