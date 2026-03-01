Initiation Yoga sur Chaise Charroux
Initiation Yoga sur Chaise Charroux vendredi 27 mars 2026.
Initiation Yoga sur Chaise
Salle du Centre de Loisirs Près du stade Charroux Allier
Début : 2026-03-27 16:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Cyril Noyelle, professeur de yoga le vendredi à Charroux propose une séance d’initiation au yoga sur chaise.
Salle du Centre de Loisirs Près du stade Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 50 55 17 sylvianne.meunier@wanadoo.fr
English :
Cyril Noyelle, Charroux’s Friday yoga teacher, offers an introductory session to chair yoga.
