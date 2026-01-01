Initiation Yooner La Chal Saint-Jean-d’Arves

Initiation Yooner

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 17:15:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

La découverte du Yooner permet de s’initier à cette luge moderne et ludique. Une activité fun et accessible pour profiter des sensations de glisse autrement.

.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : discovery Yooner

Discovering the Yooner allows you to try out this modern and fun sled. A fun and accessible activity to enjoy the thrill of sliding in a different way.

L’événement Initiation Yooner Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves