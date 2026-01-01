Initiation Yooner La Chal Saint-Jean-d’Arves
Initiation Yooner La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 7 janvier 2026.
Initiation Yooner
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Début : 2026-01-07 17:15:00
fin : 2026-01-07
2026-01-07
La découverte du Yooner permet de s’initier à cette luge moderne et ludique. Une activité fun et accessible pour profiter des sensations de glisse autrement.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : discovery Yooner
Discovering the Yooner allows you to try out this modern and fun sled. A fun and accessible activity to enjoy the thrill of sliding in a different way.
L’événement Initiation Yooner Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves