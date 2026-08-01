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AGENDA · Saint-Seurin-sur-l'Isle

Initiations à la pêche au bouchon Étang de la Charbonnière Saint-Seurin-sur-l’Isle

vendredi 7 août 2026 · Étang de la Charbonnière · Saint-Seurin-sur-l'Isle

Initiations à la pêche au bouchon Étang de la Charbonnière Saint-Seurin-sur-l’Isle

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Étang de la Charbonnière
Adresse
Rue Henri de Monfret
Ville
33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle
Département
Gironde
Tarif

Saint-Seurin-sur-l’Isle

Initiations à la pêche au bouchon

Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-07 15:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Initiations à la pêche au bouchon, accessibles tout public, avec une attention particulière portée au public familial.
À noter que ces animations ne sont pas destinées à l’accueil de groupes constitués.
Tout le matériel nécessaire sera fourni, ainsi qu’un pass-pêche permettant aux participants de pêcher légalement pendant la durée de l’animation.   .

Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 92 59 48 

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English : Initiations à la pêche au bouchon

L’événement Initiations à la pêche au bouchon Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI du Libournais