Initiations à la pêche au bouchon Étang de la Charbonnière Saint-Seurin-sur-l’Isle
vendredi 7 août 2026 · Étang de la Charbonnière · Saint-Seurin-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Seurin-sur-l’Isle
Initiations à la pêche au bouchon
Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-07 15:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Initiations à la pêche au bouchon, accessibles tout public, avec une attention particulière portée au public familial.
À noter que ces animations ne sont pas destinées à l’accueil de groupes constitués.
Tout le matériel nécessaire sera fourni, ainsi qu’un pass-pêche permettant aux participants de pêcher légalement pendant la durée de l’animation. .
Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 92 59 48
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English : Initiations à la pêche au bouchon
L’événement Initiations à la pêche au bouchon Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI du Libournais