Initiations à la pêche au bouchon Étang de la Charbonnière Saint-Seurin-sur-l’Isle

Informations pratiques

Saint-Seurin-sur-l’Isle

Initiations à la pêche au bouchon

Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 13:30:00

fin : 2026-08-07 15:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Initiations à la pêche au bouchon, accessibles tout public, avec une attention particulière portée au public familial.

À noter que ces animations ne sont pas destinées à l’accueil de groupes constitués.

Tout le matériel nécessaire sera fourni, ainsi qu’un pass-pêche permettant aux participants de pêcher légalement pendant la durée de l’animation. .

Étang de la Charbonnière Rue Henri de Monfret Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 92 59 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiations à la pêche au bouchon

L’événement Initiations à la pêche au bouchon Saint-Seurin-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI du Libournais