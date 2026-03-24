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Initiations à la pelote Place de Sare Sare

Initiations à la pelote Place de Sare Sare

Initiations à la pelote Place de Sare Sare jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Place de Sare

Adresse : Fronton

Ville : 64310 Sare

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : 50 50 50 Tarif de base plein tarif

Initiations à la pelote

Place de Sare Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Initiations à la pelote au fronton (face à la Mairie) à partir de 6ans.   .

Place de Sare Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73  zeharka@orange.fr

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English : Initiations à la pelote

L’événement Initiations à la pelote Sare a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque