Initiations à la pelote Place de Sare Sare

Initiations à la pelote

Place de Sare Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Initiations à la pelote au fronton (face à la Mairie) à partir de 6ans. .

Place de Sare Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr

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English : Initiations à la pelote

L’événement Initiations à la pelote Sare a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque