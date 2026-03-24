Initiations à la pelote Place de Sare Sare
Initiations à la pelote Place de Sare Sare mercredi 22 avril 2026.
Initiations à la pelote
Place de Sare Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Initiations à la pelote au fronton (face à la Mairie) à partir de 6ans. .
Place de Sare Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
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English : Initiations à la pelote
L’événement Initiations à la pelote Sare a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque