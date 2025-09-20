Initiations à l’art de l’aquarelle avec « Les Aquarelles de Millie » Centre Sir John Monash Fouilloy

Initiations à l’art de l’aquarelle avec « Les Aquarelles de Millie » Centre Sir John Monash Fouilloy samedi 20 septembre 2025.

Initiations à l’art de l’aquarelle avec « Les Aquarelles de Millie » 20 et 21 septembre Centre Sir John Monash Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Initiations à l’art de l’aquarelle avec « Les Aquarelles de Millie »

• Grâce aux indications données au début de chaque séance, vous réaliserez lors de ces ateliers des chefs-d’œuvre à l’aquarelle représentant le Mémorial National australien.

• Ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés, à partir de 6 ans.

• Tout le matériel nécessaire est fourni.

• 2 sessions : Samedi 20 à 15h et dimanche 21 à 15h.

• Rendez-vous dans la salle Patrick Simon AO du Centre.

• ℹ️Entrée gratuite. Places limitées, réservation obligatoire.

️Assistez à une session de live painting à l’aquarelle

• Retrouvez Emilie des « Aquarelles de Millie » pour une session de peinture en directe dans le cimetière militaire de Villers-Bretonneux et voyez se dessiner sous vos yeux une vue inédite du Mémorial peint à l’aquarelle.

• Dimanche 21 septembre à partir de 10h.

• Sous réserve des conditions météorologiques.

Centre Sir John Monash route de Villers-Bretonneux Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France 03 60 62 01 40 https://sjmc.gov.au/?lang=fr Le Centre Sir John Monash raconte l’histoire de l’expérience australienne sur le front occidental à travers les mots de ceux qui y ont participé.

Situé à l’arrière du Mémorial National Australien et adjacent au cimetière militaire de Villers-Bretonneux, le Centre Sir John Monash est un site clé du Chemin de Mémoire australien sur le front occidental.

Ce centre offre un contenu multimédia à la pointe de la technologie et permet de faire découvrir la guerre sur le front occidental d’un point de vue australien à travers un certain nombre d’installations interactives et d’expériences immersives. L’application « SJMC » téléchargée sur le téléphone ou la tablette des visiteurs devient un « guide touristique virtuel » le long du cimetière militaire de Villers-Bretonneux, dans le Mémorial National australien et le Centre Sir John Monash.

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Aquarelles de Millie