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Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches, Tour Guinette, Étampes

dimanche 20 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes

Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Guinette
Adresse
Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches Dimanche 20 septembre, 11h00 Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches par les archers d’Étampes.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Atelier d’initiation au maillage et forge de pointes de flèches

©Celine Machy Photographe

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