Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches Dimanche 20 septembre, 11h00 Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches par les archers d’Étampes.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Atelier d’initiation au maillage et forge de pointes de flèches

©Celine Machy Photographe