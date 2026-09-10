AGENDA · Étampes
Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches, Tour Guinette, Étampes
dimanche 20 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes
Informations pratiques
Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches Dimanche 20 septembre, 11h00 Tour Guinette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Initiations, ateliers de maillage et forge de pointes de flèches par les archers d’Étampes.
Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Atelier d’initiation au maillage et forge de pointes de flèches
©Celine Machy Photographe
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