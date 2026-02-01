Initiations aux danses latines Zoo d’Amnéville Amnéville

Initiations aux danses latines

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Pendant les vacances d’hiver, et en clin d’œil à Fiesta Latina, l’association Team2K Dance s’invite au parc pour proposer aux visiteurs trois rendez-vous festifs autour des danses latines. Ces animations sont incluses dans le billet d’entrée du zoo et accessibles à tous les publics.

Trois samedis de février seront consacrés à la découverte de différentes danses latines

Samedi 14 février Bachata

Samedi 21 février Reggaetón

Samedi 28 février SalsaTout public

.

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 25 60 secretariat@zoo-amneville.com

English :

During the winter vacations, and in a nod to Fiesta Latina, the Team2K Dance association is inviting visitors to the park to enjoy three festive Latin dance events. These events are included in the zoo admission ticket and are open to all.

Three Saturdays in February will be devoted to the discovery of different Latin dances:

Saturday February 14: Bachata

Saturday, February 21: Reggaetón

Saturday, February 28: Salsa

