Initiations crêpes au Billig Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Initiations crêpes au Billig

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Tous les lundis de l’été, Ghislaine vous propose un atelier d’une heure pour découvrir les secrets de la fabrication des crêpes bretonnes. Vous apprendrez à étaler la pâte avec le rozell (râteau à crêpes), à réaliser les différents pliages traditionnels et à entretenir correctement votre billig.

À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec une douzaine de crêpes réalisées par vos soins et de précieux conseils pour les reproduire à la maison. Un moment convivial et gourmand à partager !

Du 6 juillet au 31 août. Les horaires peuvent varier selon les dates. Réservation via HelloAsso pour consulter les créneaux disponibles.

Tarifs réduits pour les adhérents, les étudiants et les demandeurs d’emploi. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Initiations crêpes au Billig Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS