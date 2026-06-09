Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiations crêpes au Billig Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Initiations crêpes au Billig Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer lundi 17 août 2026.

Lieu : Salle Anne Follezou

Adresse : Route de Brigneau

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Initiations crêpes au Billig

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Tous les lundis de l’été, Ghislaine vous propose un atelier d’une heure pour découvrir les secrets de la fabrication des crêpes bretonnes. Vous apprendrez à étaler la pâte avec le rozell (râteau à crêpes), à réaliser les différents pliages traditionnels et à entretenir correctement votre billig.
À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec une douzaine de crêpes réalisées par vos soins et de précieux conseils pour les reproduire à la maison. Un moment convivial et gourmand à partager !

Du 6 juillet au 31 août. Les horaires peuvent varier selon les dates. Réservation via HelloAsso pour consulter les créneaux disponibles.

Tarifs réduits pour les adhérents, les étudiants et les demandeurs d’emploi.   .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiations crêpes au Billig Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)