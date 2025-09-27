Initiations gratuites au Golf de la Baie de Morlaix Carantec

rue François de Kergrist Carantec Finistère

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Samedi 27 Septembre 2025

De 09h00 à 17h00 (sans réservation

Ouvert à tous, tous âges

possibilité de déjeuner sur place en réservant au 02.19.00.56.80 .

rue François de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

