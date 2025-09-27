Initiations gratuites au Golf de la Baie de Morlaix Carantec
rue François de Kergrist Carantec Finistère
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Initiations gratuites au Golf de la Baie de Morlaix
Samedi 27 Septembre 2025
De 09h00 à 17h00 (sans réservation
Ouvert à tous, tous âges
possibilité de déjeuner sur place en réservant au 02.19.00.56.80 .
rue François de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
