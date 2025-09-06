Initiations gratuites au golf Mooslargue

Initiations gratuites au golf

25 rue du Golf Mooslargue Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-06 2025-09-13

Journées d’initiation, ouvertes à tous, adultes et enfants, visant à faire découvrir cette discipline dans une ambiance conviviale et accessible.

Vous trouverez également sur le document à télécharger les tarifs pour l’école de golf enfant du samedi (à partir du 13 septembre 2025), ainsi que ceux pour les cours adultes programmés les samedis, du 6 septembre au 29 novembre. 0 .

25 rue du Golf Mooslargue 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 86 23 accueil@golflalargue.com

English :

Introductory days open to all, adults and children alike, designed to introduce you to this discipline in a friendly, accessible atmosphere.

German :

Einführungstage, die für alle, Erwachsene und Kinder, offen sind und darauf abzielen, diese Disziplin in einer freundlichen und zugänglichen Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

Giornate introduttive aperte a tutti, adulti e bambini, pensate per introdurvi a questa disciplina in un’atmosfera amichevole e accessibile.

Espanol :

Jornadas de iniciación abiertas a todos, adultos y niños, diseñadas para iniciarse en esta disciplina en un ambiente cordial y accesible.

