Initiations Gratuites au Plongeon pour les Enfants au Centre Aquatique Olympique Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis samedi 30 août 2025.

La Ligue Ile-de-France Natation en partenariat avec la Fédération Française de Natation et des futures membres de la section plongeon du grand club de sports aquatiques basé au CAO MGP, organisent des séances d’initiation au plongeon, au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, véritable héritage des jeux de Paris 2024.

Pré-requis/niveau :

Plongeon : aucun/débutants uniquement (il ne s'agit pas de séances d'essai du futur club pour des pratiquants, mais bien d'initiations pour des non-pratiquants, organisées par la ligue pour faire la promotion du sport. Pour les inscriptions au futur club, merci de remplir le formulaire),

Public :

Baby-Enfants (4-11 ans), un parent doit rester pendant la séance pour les 4-9 ans,

Chaque date/horaire est pour une seule catégorie de public. Les enfants de 10-11 ans peuvent participer à l’un ou l’autre des groupes d’age.



La Ligue, la Fédération et la future section plongeon basée au CAO MGP, organisent des séances d’Initiation Gratuites au Plongeon pour les enfants. En prévision de l’ouverture du club et de sa section plongeon en septembre 2025 !

Du dimanche 24 août 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

samedi

de 11h00 à 13h00

samedi

de 09h30 à 11h00

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans.

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson 93200 Saint-Denis

https://plongeon-initiations-caomgp.eventbrite.fr