Initiations gratuites de golf Golf de Cornouaille La Forêt-Fouesnant
Initiations gratuites de golf
Golf de Cornouaille 13 Allée du Mesmeur La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2026-03-17
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-17
Découvrez le golf en toute convivialité
Initiation au practice,
Apprenez le putting,
Découvrez le parcours.
Réservation au 02 98 56 97 09 .
Golf de Cornouaille 13 Allée du Mesmeur La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 97 09
English : Initiations gratuites de golf
