Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur

Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime

Début : 2025-11-05 18:30:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une initiations et démonstrations gratuite.

De 18h30 32 Grande Rue à Vittefleur

Entrée libre .

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92

English : Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle

