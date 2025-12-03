Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime

Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une initiations et démonstrations gratuite.
De 18h30 32 Grande Rue à Vittefleur
Entrée libre   .

Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92 

