Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur
Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle Le Grenier d’Angèle Vittefleur mercredi 3 décembre 2025.
Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle
Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Le Grenier d’Angèle, décoration d’intérieur, relooking de meubles, conseils déco, vous accueille dans son espace pour une initiations et démonstrations gratuite.
De 18h30 32 Grande Rue à Vittefleur
Entrée libre .
Le Grenier d’Angèle 32 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92
English : Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiations gratuites et démonstrations au Grenier d’Angèle Vittefleur a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre