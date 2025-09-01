Initiations Sculptures sur bois RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade

Initiations Sculptures sur bois RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade lundi 1 septembre 2025.

Initiations Sculptures sur bois

RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-01 10:00:00

fin : 2025-09-30 17:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Animations « Initiations Sculptures sur bois » au pied du Phare de la Coubre les Mercredis 21 MAI, 4 et 18 JUIN, dans le jardin de l’ancienne maison du gardien du phare.

Renseignements et réservations auprès de Julien Chevreux 06 74 19 37 21

.

RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 26 42 pharedelacoubre@latremblade.fr

English :

Woodcarving Initiations » at the foot of the Coubre Lighthouse on Wednesdays MAY 21st, JUNE 4th and 18th, in the garden of the former lighthouse keeper’s house.

Information and reservations with Julien Chevreux: 06 74 19 37 21

German :

Veranstaltungen « Einführung in die Holzschnitzerei » am Fuße des Leuchtturms von La Coubre am Mittwoch, den 21. Mai, 4. und 18. Juni, im Garten des ehemaligen Hauses des Leuchtturmwärters.

Informationen und Reservierungen bei Julien Chevreux: 06 74 19 37 21

Italiano :

Iniziazione alla scultura del legno » ai piedi del Faro della Coubre, i mercoledì 21 maggio, 4 e 18 giugno, nel giardino dell’ex casa del guardiano del faro.

Informazioni e prenotazioni presso Julien Chevreux: 06 74 19 37 21

Espanol :

Iniciaciones a la talla en madera » al pie del faro de Coubre, los miércoles 21 DE MAYO, 4 y 18 DE JUNIO, en el jardín de la antigua casa del farero.

Información y reservas con Julien Chevreux: 06 74 19 37 21

L’événement Initiations Sculptures sur bois La Tremblade a été mis à jour le 2025-08-25 par Mairie de La Tremblade