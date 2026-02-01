Initiative de Solidarité Internationale Solidarité et Jeux Cloître des Récollets Metz
Initiative de Solidarité Internationale Solidarité et Jeux
Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Au programme jeux, échanges et discussions autour de la solidarité internationale, le tout autour d’un déjeuner convivial.Tout public
English :
On the program: games, exchanges and discussions about international solidarity, all over a convivial lunch.
