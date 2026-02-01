Initiative de Solidarité Internationale Solidarité et Jeux Cloître des Récollets Metz

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle

Au programme jeux, échanges et discussions autour de la solidarité internationale, le tout autour d’un déjeuner convivial.Tout public
Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est  

On the program: games, exchanges and discussions about international solidarity, all over a convivial lunch.

