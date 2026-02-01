Initiative de Solidarité Internationale Solidarité et Jeux Cloître des Récollets Metz

Initiative de Solidarité Internationale Solidarité et Jeux

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Au programme jeux, échanges et discussions autour de la solidarité internationale, le tout autour d’un déjeuner convivial.Tout public

0 .

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

On the program: games, exchanges and discussions about international solidarity, all over a convivial lunch.

