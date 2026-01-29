INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU Ceyras
INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU Ceyras mardi 10 février 2026.
INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26
Venez découvrir une technique de bijouterie.
Venez apprendre à façonner un fil en argent pour créer votre bijou pendentif, bague, bracelet ou boucles d’oreilles
Ouvrez-vous à ce métier et laissez moi vous transmettre les gestes qui donneront vie à vos envies ! .
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 41 19 03 mesbijouxbonheurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover a jewelry-making technique.
L’événement INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU Ceyras a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS