INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU Ceyras

INITIEZ-VOUS À LA BIJOUTERIE ET REPARTEZ AVEC VOTRE BIJOU

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26

Venez découvrir une technique de bijouterie.

Venez apprendre à façonner un fil en argent pour créer votre bijou pendentif, bague, bracelet ou boucles d’oreilles

Ouvrez-vous à ce métier et laissez moi vous transmettre les gestes qui donneront vie à vos envies ! .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 41 19 03 mesbijouxbonheurs@gmail.com

English :

Come and discover a jewelry-making technique.

