Initiez-vous à la permaculture à St-Laurent-les-Eglises Saint-Laurent-les-Églises

Initiez-vous à la permaculture à St-Laurent-les-Eglises

81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-23

fin : 2025-09-20

Atelier complet pour découvrir les principes de la permaculture, philosophie de vie qui prône le respect de la nature et de l’humain. Avec Estelle, découvrez la Forêt Jardin du Petit Chavanat, écosystème foisonnant de vie et de richesses. Comprenez les interactions complexes entre les différentes espèces qui la compose et découvrez les principes de l’agroécologie, du maraîchage sol vivant et l’usage de pratiques ancestrales (potager écologique, semences paysannes, cueillette sauvage, plantes aromatiques, comestibles et médicinales). Pour finir, dégustez un pesto de plantes sauvages et une boisson fraîche. .

81 Impasse des Jacinthes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 70 57 85 foretjardindupetitchavanat@gmail.com

