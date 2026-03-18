Initiez-vous à la soudure Roubaix
Initiez-vous à la soudure Roubaix samedi 23 mai 2026.
Initiez-vous à la soudure
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Apprenez à couper, mettre en forme et souder le métal en toute sécurité. Une expérience pratique en vue d’acquérir de nouvelles compétences.
Pour les amateur·ices de bricolage et de fabrication artisanale !
**Adulte uniquement**.
Apprenez à couper, mettre en forme et souder le métal en toute sécurité. Une expérience pratique en vue d’acquérir de nouvelles compétences.
Pour les amateur·ices de bricolage et de fabrication artisanale !
**Adulte uniquement**. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
Learn how to safely cut, shape and weld metal. Hands-on experience to learn new skills.
For DIY and craft enthusiasts!
**Adults only**.
L’événement Initiez-vous à la soudure Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme