Initiez-vous à la taille de pierre ! Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Initiez-vous à la taille de pierre ! Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Inscription obligatoire sur place le jour même. A partir de 7 ans. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Initiation à la taille de pierre

En famille ou entre amis, venez découvrir les gestes et les outils de la taille de pierre lors d’un atelier accessible et convivial.

Animé par Hector Bouchet, sculpteur sur pierre, et Héloïse Dupin, doctorante au CESCM / Université de Poitiers, cet atelier vous invite à vous initier à un savoir-faire ancestral.

Une belle occasion de toucher la matière et de comprendre l’art du sculpteur.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d'Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l'un des plus remarquables ensembles d'architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s'est transformé et permet aujourd'hui la lecture de toute l'Histoire de Poitiers, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 20e siècle. Au-delà d'un monument à visiter, cet édifice fait aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Journées européennes du patrimoine 2025

© Éloïse Picquet-Billaudeau