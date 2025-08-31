Initiez-vous à la vannerie sauvage avec Valentine Parc des Buttes Chaumont PARIS
Plongez dans l’art de la vannerie sauvage, et laissez-vous guider par Valentine pour créer votre propre panier en matériaux naturels !
Lors de cet atelier, vous découvrirez les techniques traditionnelles de tressage en utilisant des fibres végétales comme l’osier et la ronce.
Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à tresser un panier unique tout en vous reconnectant à la nature.
L’artisane en profitera pour vous partager son savoir-faire, à travers des astuces et des anecdotes. Elle restera aussi disponible pour répondre à vos questions et vous aider en cas de besoin.
À la fin de la session, vous repartirez avec votre superbe création, de même qu’avec les clés d’un artisanat vert à partager autour de vous !
Découvrez un savoir-faire fascinant et réalisez votre panier personnalisé avec Valentine, guide et artiste de nature
Du dimanche 31 août 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
payant
Tarifs petits revenus, me contacter Les Ateliers Sauvages baladesnature@gmail.com
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Date(s) :
Parc des Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont 75019 PARIS
https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-sauvage-4583?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaddAVMPNnHHzTqPGsnvuZCTYsOTWo35bt-idhHTk86Hv7OpFouRFy14rem95w_aem_JBf1eq-ljxDRE43aP4slgA +33695948099 baladesnature@gmail.com