Initiez-vous à la vannerie sauvage avec Valentine Parc des Buttes Chaumont PARIS

Initiez-vous à la vannerie sauvage avec Valentine Parc des Buttes Chaumont PARIS dimanche 31 août 2025.

Plongez dans l’art de la vannerie sauvage, et laissez-vous guider par Valentine pour créer votre propre panier en matériaux naturels !

Lors de cet atelier, vous découvrirez les techniques traditionnelles de tressage en utilisant des fibres végétales comme l’osier et la ronce.

Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à tresser un panier unique tout en vous reconnectant à la nature.

L’artisane en profitera pour vous partager son savoir-faire, à travers des astuces et des anecdotes. Elle restera aussi disponible pour répondre à vos questions et vous aider en cas de besoin.

À la fin de la session, vous repartirez avec votre superbe création, de même qu’avec les clés d’un artisanat vert à partager autour de vous !

Découvrez un savoir-faire fascinant et réalisez votre panier personnalisé avec Valentine, guide et artiste de nature

Du dimanche 31 août 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

payant

Tarifs petits revenus, me contacter Les Ateliers Sauvages baladesnature@gmail.com

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc des Buttes Chaumont Parc des Buttes Chaumont 75019 PARIS

https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-sauvage-4583?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaddAVMPNnHHzTqPGsnvuZCTYsOTWo35bt-idhHTk86Hv7OpFouRFy14rem95w_aem_JBf1eq-ljxDRE43aP4slgA +33695948099 baladesnature@gmail.com