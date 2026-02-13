Initiez-vous à l’art du boutis ! Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

Initiez-vous à l’art du boutis !

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08

Découvrez la finesse de cette broderie provençale en relief lors d’un atelier convivial animé par l’une de nos bénévoles. Un moment de partage, de convivialité et de créativité.

Informations pratiques

Conseillé à partir de 12 ans.

Durée 2h.

Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).

Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, par mail ou à la boutique du musée. .

