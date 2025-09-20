Initiez-vous à l’art du papier marbré japonais, le suminagashi Médiathèque les Silos Chaumont

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Né au Japon au XIIe siècle, le suminagashi – littéralement « encre flottante » – est l’ancêtre de la marbrure occidentale. Cette pratique poétique et intuitive consiste à déposer de l’encre à la surface de l’eau pour former des motifs, ensuite transférés sur papier.

Dans cet atelier participatif animé par la plasticienne Gladys Bourdon, vous découvrirez cette technique méditative et repartirez avec votre propre création.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXe siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent aussi de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment

Gare à proximité

© Gladys BOURDON