Initiez-vous au modelage Marsal Marsal

Initiez-vous au modelage Marsal Marsal samedi 20 septembre 2025.

Initiez-vous au modelage Samedi 20 septembre, 16h30 Marsal Moselle

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez découvrir l’art du modelage et laissez libre cours à votre créativité ! Guidé par Olivier Noël, vous apprendrez les techniques de base pour façonner la terre et donner vie à vos idées.

Olivier Noël est designer plasticien et céramiste. Sa pratique artistique s’est engagée dès le début des années 2000 dans une approche sensible des matières de territoire. Ces matières manipulées depuis l’enfance, principalement le bois et la terre, sont au cœur de son projet de post-diplôme en recherche et création design intitulé « Design et savoir-faire en régions » et qui a lancé sa pratique professionnelle. Son travail propose une valorisation raisonnée des ressources naturelles, dans un aller-retour permanent entre connaissance historique et pratique contemporaine, une réflexion globale et prospective des enjeux sociétaux.

Marsal Place d’Armes 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est Place forte du sel, Marsal est situé dans la vallée de la Seille qui doit son nom à ses nombreuses sources salées, alimentées par un gisement de sel gemme parmi les plus riches du monde.

Cet or blanc est exploité à Marsal, quasiment sans interruption, de l’âge du Bronze au milieu du XVIIe siècle. L’importance stratégique de Marsal évolue au gré du tracé de la frontière est de la France, jusqu’au déclassement de la place fortifiée par Vauban après 1871 par les autorités allemandes d’occupation. Il ne reste rien de la saline et Marsal ressemble aujourd’hui à un village paisible, mais les vestiges de ce passé mouvementé sont nombreux.

Olivier Noël est designer plasticien et céramiste.

© Scènes et territoires