INITITIATION HANDPAN Hostel le diablotin Saint-Jean-de-Fos

INITITIATION HANDPAN

Hostel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Initiation Handpan

Afin d’en découvrir davantage sur cet instrument aux multiples facettes, Théo vous propose un atelier d’initiation au Handpan selon une approche intuitive (à partir de 12 ans).

Explorer les sons

Travailler l’écoute

Stabiliser son tempo

Se faire plaisir en groupe

Découvrir des rythmes simples inspirés de différentes cultures du monde

Apprendre à improviser .

Hostel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

Handpan initiation

