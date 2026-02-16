INITITIATION HANDPAN Hostel le diablotin Saint-Jean-de-Fos
Hostel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Initiation Handpan
Afin d’en découvrir davantage sur cet instrument aux multiples facettes, Théo vous propose un atelier d’initiation au Handpan selon une approche intuitive (à partir de 12 ans).
Explorer les sons
Travailler l’écoute
Stabiliser son tempo
Se faire plaisir en groupe
Découvrir des rythmes simples inspirés de différentes cultures du monde
Apprendre à improviser .
English :
Handpan initiation
