Initition à la marche nordique salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Initition à la marche nordique

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 14:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce samedi 14 février, venez vous initier à la marche nordique avec un animateur diplômé. Au travers de cette séance vous découvrirez les gestes techniques et conseils pour pratiquer en toute sécurité cette discipline.

Sur réservation au 06 81 12 77 19 .

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

English : Initition à la marche nordique

