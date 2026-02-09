Ink&geek Chartres Chartres
Ink&geek Chartres Chartres samedi 28 mars 2026.
Ink&geek Chartres
2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Après une première édition ayant rassemblé plus de 2000 visiteurs, Ink & Beer revient à Chartres avec une édition spéciale inédite Ink&Geek ! Un week-end festif, familial et inclusif, où le tatouage rencontre la culture geek, le jeu vidéo, l’illustration, la musique et le patrimoine.
Tout le week-end, des artistes tatoueurs·euses et une perceuse proposeront tatouages, échanges et découvertes au cœur de la Collégiale. En collaboration avec la Ville de Chartres. .
inkandbeerfestival@gmail.com
English :
After a first edition that attracted over 2,000 visitors, Ink & Beer returns to Chartres with a special, never-before-seen edition: Ink&Geek! A festive, family-friendly and inclusive weekend, where tattooing meets geek culture, video games, illustration, music and heritage.
