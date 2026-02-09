Ink&geek Chartres Chartres

Ink&geek Chartres

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-28

2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Après une première édition ayant rassemblé plus de 2000 visiteurs, Ink & Beer revient à Chartres avec une édition spéciale inédite Ink&Geek ! Un week-end festif, familial et inclusif, où le tatouage rencontre la culture geek, le jeu vidéo, l’illustration, la musique et le patrimoine.

Tout le week-end, des artistes tatoueurs·euses et une perceuse proposeront tatouages, échanges et découvertes au cœur de la Collégiale. En collaboration avec la Ville de Chartres. .

inkandbeerfestival@gmail.com

English :

After a first edition that attracted over 2,000 visitors, Ink & Beer returns to Chartres with a special, never-before-seen edition: Ink&Geek! A festive, family-friendly and inclusive weekend, where tattooing meets geek culture, video games, illustration, music and heritage.

