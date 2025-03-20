Inklassable Andromaque Espace Fayolle Guéret

Inklassable Andromaque Espace Fayolle Guéret jeudi 4 décembre 2025.

Inklassable Andromaque

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret Creuse

La prise de Troie a bien eu lieu !

Andromaque, veuve d’Hector, est prisonnière de Pyrrhus, fiancé à Hermione alors qu’il aime Andromaque alors qu’Hermione l’aime et attend son mariage, alors qu’elle est aimée d’Oreste… Florence Coudurier incarne tour à tour chacun des personnages de la célèbre pièce de Racine. Le batteur Denis Barthe accompagne le texte dans sa richesse, dans son ampleur, dans sa violence, dans sa poésie. Les solos de batterie expriment la colère des dieux, le grondement du peuple, le massacre des guerres. .

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

