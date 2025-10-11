INNA LUMIA Bonneville

INNA LUMIA Bonneville samedi 11 octobre 2025.

INNA

LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – EUR

Billet anticipé 15 €

Au Guichet 20€

Début : 2025-10-11 23:00:00

fin : 2025-10-11 05:30:00

2025-10-11

Inna en showcase live à Bonneville

.

LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 07 79 48 contact@espacelumia.com

English :

Inna in a live showcase at Bonneville

German :

Inna bei einem Live-Showcase in Bonneville

Italiano :

Inna in uno showcase dal vivo a Bonneville

Espanol :

Inna en un espectáculo en vivo en Bonneville

L'événement INNA Bonneville a été mis à jour le 2025-09-18