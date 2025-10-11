INNA LUMIA Bonneville
INNA LUMIA Bonneville samedi 11 octobre 2025.
INNA
LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville Haute-Savoie
Tarif : 15 – 15 – EUR
Billet anticipé 15 €
Au Guichet 20€
Début : 2025-10-11 23:00:00
fin : 2025-10-11 05:30:00
2025-10-11
Inna en showcase live à Bonneville
LUMIA 94 rue des Communaux Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 07 79 48 contact@espacelumia.com
English :
Inna in a live showcase at Bonneville
German :
Inna bei einem Live-Showcase in Bonneville
Italiano :
Inna in uno showcase dal vivo a Bonneville
Espanol :
Inna en un espectáculo en vivo en Bonneville
L’événement INNA Bonneville a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Faucigny Glières