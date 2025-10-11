INNA EN SHOWCASE – LUMIA Bonneville

INNA EN SHOWCASE Début : 2025-10-11 à 23:00. Tarif : – euros.

La chanteuse internationale Inna sera en Showcase live exceptionnel au Lumia Club à Bonneville !Venez vibrer sur ses plus grands hits dans une ambiance unique, au cœur de la Haute-Savoie.Profitez d’un lieu hors du commun avec 240 m² de piste de danse, un bar de 27 mètres et une atmosphère festive incomparable.Accès facile : à seulement 500 m de la sortie d’autoroute A40 n°17, avec grand parking gratuit.Places limitées – réservez dès maintenant pour ne pas manquer cet événement incontournable !

LUMIA 94 RUE DES COMMUNAUX 74130 Bonneville 74