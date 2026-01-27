INNEN – Les 20 premières années, de 2000 à 2025 Lafayette Anticipations Paris

La maison d’édition innen investit l’Agora de la Fondation le temps d’un week-end avec une installation éphémère imaginée en collaboration avec La Librairie.

Fondée en 2005 parAaron Fabian, la maison d’édition zurichoise s’est imposée comme un acteur majeur de la micro-édition contemporaine, à travers des zines et des livres d’artistes qui explorent des formats alternatifs et des regards singuliers sur la création.

Cette installation éphémère est l’occasion de découvrir le livre anniversaire d’innen – The First Years 2005-2025, Second Extended Edition, une publication reliée de 600 pages comprenant une introduction de Hans Ulrich Obrist et une couverture conçue par Ed Fella, célébrant deux décennies d’exploration éditoriale et de pratiques artistiques collaboratives. Le livre est co-publié par P.A.M. (Australie) et Parco Publishing (Japon).

Parallèlement à cette sortie, découvrez une sélection issue du catalogue d’innen, comprenant des éditions rares, les nouvelles parutions d’ESSO et Nicolas Trembley, des titres cultes de Margt et des anciens numéros mettant en vedette des artistes tels que Julia Chiang, Pol Anglada, Rita Ackermann, Remio, Finlay Flint, Yoko Ono, Ancco, Ippei Takahashi, Ed Ruscha, Francesca Gabbiani, Paul McCarthy, Sarah Pritchard, Nishimoto, Four Tet, Miriam Cahn, Kerim Seiler, Sabian Baumann, Marcel Freymond, Little Warsaw, et bien d’autres.

La sélection comprend également les publications phares du Zug Magazine, la revue semestrielle d’innen qui cartographie les scènes artistiques et culturelles émergentes.

L’occasion de découvrir l’écosystème éditorial d’innen : un espace de circulation des idées, des images et des voix, attaché à la liberté artistique et à la diversité des pratiques. De ses espaces expérimentaux à Zurich et Bâle aux institutions qui l’ont accueillie – Kunsthalle Zürich, Art Metropole, Swiss Institute, MoMA Library ou Nanzuka 2G – la maison façonne depuis près de vingt ans une scène éditoriale alternative et en constante mutation.

Du vendredi 13 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

vendredi

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/innen-les-premieres-annees-20-2005-2025



