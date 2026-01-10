INNER SPACESHIP TRIO La Dame de Canton Paris

Inner Space Ship Trio, formation acoustique au son délicat et feutré avec un répertoire autour de standards Jazz et bossa nova.. visité et revisité

Inner spaceship Trio propose une atmosphère intimiste où s’exprime la personnalité de chaque instrumentiste autour de Standards de jazz et morceaux délicatement sélectionnés…

Nicolas Meluk (Guitare)

Dogbia yombo (Sax)

Clément Thirion (Contrebasse)

N Dogbia Yombo diplômé du C.N.R de Lyon et se produit sur Paris

Nicolas Meluk Guitare diplômé du C.N.D.L et qui se produit dans diverses clubs parisien.

Clément Thirion diplômé de l American School of Modern music of Paris et conservatoire de Versailles. Et sur la scène parisienne. Sunset, 38Riv, Melville…..avec Natural Element Quartet ou ailleurs Trio et bien d autres..

Le pont en bois exotique et la vue imprenable sur la Seine font de ce lieu l’endroit idéal pour partager une soirée autour du jazz. Ajoutez à cela une carte de tapas et cocktails, et vous voilà prêt(e) pour un délicieux voyage ! Une invitation à l’évasion et à la découverte, dans un lieu mythique et plein de charme.

Le mardi 03 février 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

