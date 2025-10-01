INNN Salon de l’innovation numérique, de l’Insurtech et du risque à Chauray Chauray

24 Rue Copernic Chauray Deux-Sèvres

Le INNN, Salon de l’innovation numérique, de l’Insurtech et du risque est de retour les 1er et 2 octobre 2025 à Chauray

Un événement incontournable où les principales Insurtech françaises et européennes, les décideurs du monde de l’assurance ainsi que les entreprises du numériques se réuniront.

Co-organisé par Niort Agglo, French Assurtech et Altæ Technopole, le INNN 2025 mettra à l’honneur 5 grands axes

– Climat & Environnement

– Cybersécurité

– Intelligence Artificielle

– Habitat

– Mobilité

Au programme

Des cas pratiques, ateliers et retours d’expérience

Des tables rondes sur les mutations du secteur

L’opportunité de découvrir des solutions innovantes en assurance .

