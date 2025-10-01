INNN Salon de l’innovation numérique, de l’Insurtech et du risque à Chauray Chauray
INNN Salon de l’innovation numérique, de l’Insurtech et du risque à Chauray Chauray mercredi 1 octobre 2025.
24 Rue Copernic Chauray Deux-Sèvres
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-02
2025-10-01
Le INNN, Salon de l’innovation numérique, de l’Insurtech et du risque est de retour les 1er et 2 octobre 2025 à Chauray
Un événement incontournable où les principales Insurtech françaises et européennes, les décideurs du monde de l’assurance ainsi que les entreprises du numériques se réuniront.
Co-organisé par Niort Agglo, French Assurtech et Altæ Technopole, le INNN 2025 mettra à l’honneur 5 grands axes
– Climat & Environnement
– Cybersécurité
– Intelligence Artificielle
– Habitat
– Mobilité
Au programme
Des cas pratiques, ateliers et retours d’expérience
Des tables rondes sur les mutations du secteur
L’opportunité de découvrir des solutions innovantes en assurance .
