Innov-Agri 32ème édition Outarville

Début : Mercredi 2025-09-02

fin : 2025-09-04

2025-09-02

Innov-Agri est le salon agricole de référence en plein champ, dédié aux innovations, démonstrations et solutions pour les agriculteurs. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les agroéquipements et les tendances du monde agricole.

Innov-Agri est bien plus qu’un salon c’est une immersion unique au cœur des innovations agricoles. Sur un site grandeur nature, les visiteurs découvrent les dernières technologies, machines et solutions adaptées aux enjeux de demain. Démonstrations en conditions réelles, villages thématiques et rencontres avec les acteurs majeurs du secteur font de cet événement un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels. C’est l’occasion idéale d’échanger, de comparer et de s’inspirer afin d’optimiser son exploitation et d’anticiper les évolutions de l’agriculture. Innov-Agri, c’est l’expérience terrain où passion, performance et avenir agricole se rencontrent. .

D110 Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Innov-Agri is the benchmark open-air agricultural show, dedicated to innovations, demonstrations and solutions for farmers. A must-attend event to discover the latest in agricultural equipment and trends.

German :

Innov-Agri ist die führende Landwirtschaftsmesse im Freiland, die sich Innovationen, Vorführungen und Lösungen für Landwirte widmet. Ein unumgänglicher Termin, um die Landtechnik und die Trends in der Welt der Landwirtschaft zu entdecken.

Italiano :

Innov-Agri è il salone agricolo all’aperto di riferimento, dedicato alle innovazioni, alle dimostrazioni e alle soluzioni per gli agricoltori. È il posto giusto se volete saperne di più sulle attrezzature agricole e sulle tendenze del mondo agricolo.

Espanol :

Innov-Agri es el salón agrícola al aire libre de referencia, dedicado a las innovaciones, demostraciones y soluciones para los agricultores. Es el lugar al que acudir si desea saber más sobre equipos agrícolas y tendencias en el mundo de la agricultura.

