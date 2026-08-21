INNOV’ACTION – Journée régionale porcine (72), SCEA Blottipig, Maisoncelles (72), Maisoncelles

Informations pratiques

INNOV’ACTION – Journée régionale porcine (72) Jeudi 1 octobre, 09h30 SCEA Blottipig, Maisoncelles (72) Sarthe

Entrée libre mais inscription obligatoire afin de vous prévoir un repas (1 inscription = 1 personne). Date limite d’inscription le 24 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T16:30:00+02:00

L’attractivité en élevage porcin

Cette année, la journée se déroulera le jeudi 1er octobre 2026 en Sarthe sur la commune de Maisoncelles (à 40 min au sud-est du Mans), de 9 h 30 à 16 h 30.

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec Agrial et Axiom, vous propose le programme suivant :

9 h 30 : accueil des visiteurs avec café et viennoiseries.

10 h 00 à 12 h 30 : matinée autour des outils de l’attractivité

Visite guidée virtuelle de l’élevage.

Table ronde « Comment rendre mon élevage attractif pour de futurs salariés et/ou de futurs repreneurs ? »

Repas (inscription obligatoire) : saucisses, frites, glace

14 h 00 à 16 h 30 : après-midi avec des ateliers en lien avec l’attractivité

La biosécurité externe d’un élevage.

La santé respiratoire des travailleurs.

Visite guidée virtuelle de l’élevage.

16 h 30 : conclusion et fin de journée

Nous espérons vous voir nombreux !

SCEA Blottipig, Maisoncelles (72) La Blottière Maisoncelles (72) Maisoncelles 72440 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIKLSVbeZme9HipWPCzznV8VUNENES0xaM1RaRDJRQjgxSjBTME9WWVBISC4u&route=shorturl »}]

Le jeudi 1er octobre 2026, rejoignez-nous pour le retour de notre Journée régionale porcine en élevage !

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire