UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maisoncelles

INNOV’ACTION – Journée régionale porcine (72), SCEA Blottipig, Maisoncelles (72), Maisoncelles

jeudi 1 octobre 2026 · SCEA Blottipig, Maisoncelles (72) · Maisoncelles

INNOV’ACTION – Journée régionale porcine (72), SCEA Blottipig, Maisoncelles (72), Maisoncelles

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
SCEA Blottipig, Maisoncelles (72)
Adresse
La Blottière Maisoncelles (72)
Ville
72440 Maisoncelles
Département
Sarthe
Tarif
Entrée libre mais inscription obligatoire afin de vous prévoir un repas (1 inscription = 1 personne). Date limite d’inscription le 24 septembre 2026.

INNOV’ACTION – Journée régionale porcine (72) Jeudi 1 octobre, 09h30 SCEA Blottipig, Maisoncelles (72) Sarthe

Entrée libre mais inscription obligatoire afin de vous prévoir un repas (1 inscription = 1 personne). Date limite d’inscription le 24 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T16:30:00+02:00

L’attractivité en élevage porcin

Cette année, la journée se déroulera le jeudi 1er octobre 2026 en Sarthe sur la commune de Maisoncelles (à 40 min au sud-est du Mans), de 9 h 30 à 16 h 30.
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec Agrial et Axiom, vous propose le programme suivant :
9 h 30 : accueil des visiteurs avec café et viennoiseries.
10 h 00 à 12 h 30 : matinée autour des outils de l’attractivité

  • Visite guidée virtuelle de l’élevage.
  • Table ronde « Comment rendre mon élevage attractif pour de futurs salariés et/ou de futurs repreneurs ? »

Repas (inscription obligatoire) : saucisses, frites, glace
14 h 00 à 16 h 30 : après-midi avec des ateliers en lien avec l’attractivité

  • La biosécurité externe d’un élevage.
  • La santé respiratoire des travailleurs.
  • Visite guidée virtuelle de l’élevage.

16 h 30 : conclusion et fin de journée
Nous espérons vous voir nombreux !

SCEA Blottipig, Maisoncelles (72) La Blottière Maisoncelles (72) Maisoncelles 72440 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIKLSVbeZme9HipWPCzznV8VUNENES0xaM1RaRDJRQjgxSjBTME9WWVBISC4u&route=shorturl »}]
Le jeudi 1er octobre 2026, rejoignez-nous pour le retour de notre Journée régionale porcine en élevage !

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire