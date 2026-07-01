INNOV’ACTION – Rencontre régionale ovine (72), Salle des fêtes, Dissé-sous-le-Lude (72), Le Lude

Informations pratiques

INNOV’ACTION – Rencontre régionale ovine (72) Mardi 22 septembre, 09h15 Salle des fêtes, Dissé-sous-le-Lude (72) Sarthe

Entrée libre mais inscription obligatoire afin de vous prévoir un repas (offert). Date limite d’inscription : 8 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:15:00+02:00 – 2026-09-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T09:15:00+02:00 – 2026-09-22T17:30:00+02:00

Anticiper la fin de gestation, valoriser les couverts végétaux et piloter les performances de son élevage ovin dans un marché en évolution

Cette année la journée se déroulera le mardi 22 septembre 2026 en Sarthe sur la commune de Dissé-sous-le-Lude (matin) puis à La Chapelle-aux-Choux (après-midi – 25 min à l’Est de La Flèche) chez Urbain DE CHARRY de 9 h 15 à 17 h 30.

La Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en partenariat avec INTERBEV ovin, l’Institut de l’Élevage et le GDS 72, vous propose le programme ci-dessous.

Programme

Accueil dès 9 h 15.

Introduction de la journée à 9 h 45.

Matinée en session plénière (10 h – 13 h)

La fin de gestation, une étape clé pour la réussite de l’agnelage (Valérie WOLGUST, École Nationale Vétérinaire d’Alfort).

Filière ovine : évolutions des marchés et abattages (François FRETTE, INTERBEV ovin et Rodolphe LEPOUREAU, Sovileg).

Pâturage des couverts végétaux et adaptation au changement climatique (Stéphane PYPE, éleveur dans l’Oise et expert Inn’ovin).

Repas offert (inscription obligatoire)

Après-midi en élevage, sous forme d’ateliers (15 h – 17 h)

Des outils simples pour gérer la santé de son troupeau.

Pâturage de couverts végétaux, exemples pratiques.

Le contrôle de performances, un outil pour piloter votre troupeau.

Visite de l’exploitation et intérêt de l’accompagnement technique.

Conclusion et fin de journée vers 17 h 30.

Nous espérons vous voir nombreux !

NB : si vous voulez inscrire un groupe scolaire merci d’appeler directement le numéro suivant 02 41 18 61 15. Les inscriptions des scolaires seront ouvertes seulement entre le 25 août et le 8 septembre. Aucune inscription d’établissement scolaire ne sera prise en compte sans échange téléphonique.

En savoir + sur les événements Innov’Action

Salle des fêtes, Dissé-sous-le-Lude (72) Salle des fêtes, Dissé-sous-le-Lude (72) Le Lude 72800 Dissé-sous-le-Lude Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIA-kIL4W4NhAhSREN72QQRdUN1dVS0ZIRzVEVkwxTUdPSFFTR1JHQUhNOS4u »}] [{« link »: « https://chambres-agriculture.fr/le-reseau-chambres/evenements/innovaction »}]

La Chambre d’agriculture vous donne rendez-vous pour la 19e rencontre régionale ovine.

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