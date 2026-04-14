Innov’Action : stratégie d’abreuvement sur parcours pour une reconquête pastorale, En bec, Saint-Just-et-le-Bézu (11), Saint-Just-et-le-Bézu

Innov’Action : stratégie d’abreuvement sur parcours pour une reconquête pastorale Jeudi 21 mai, 10h00 En bec, Saint-Just-et-le-Bézu (11) Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Découvrez un projet de reconquête pastorale basé sur une stratégie innovante d’abreuvement sur parcours : les impluviums. Cette démarche sécurise l’accès à l’eau pour les troupeaux tout en valorisant les espaces pastoraux. Une journée dédiée à des solutions réplicables pour d’autres exploitations.

Nous vous invitons à en savoir plus sur cette thématique le jeudi 21 mai matin à Saint Just le Bézu avec l’illustration du système d’exploitation du GAEC des Cistes.

Cette rencontre est organisée en partenariat entre les Chambres d’Agriculture de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux.

En bec, Saint-Just-et-le-Bézu (11) en bec Saint-Just-et-le-Bézu 11500 Aude Occitanie

Système d’abreuvement sur parcours : impluviums innovaction pastoralisme

Raphaële Charmetant