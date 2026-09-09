INNOVAGRI, INNOVAGRI – Lycée agricole, Ondes (31), Ondes

Informations pratiques

INNOVAGRI 9 et 10 septembre INNOVAGRI – Lycée agricole, Ondes (31) Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T08:30:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T08:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Depuis plus de 35 ans, cet événement de plein champ, porté par le Groupe NGPA, a pour mission de connecter les exploitants et les fournisseurs de la filière en conditions réelles. C’est un rendez-vous privilégié où agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs viennent se former, s’informer et tester de nouvelles techniques et process en situation.

Nos villages thématiques étant fortement plébiscités, nous poursuivons dans cette voie pour présenter, en collaboration avec nos partenaires institutionnels et privés, des thématiques d’actualité ou d’avenir, toujours avec un angle terrain et pragmatique pour nourrir les réflexions sur les clefs de succès de l’agriculture française de demain.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 9 & 10 septembre 2026 (31, Haute-Garonne) pour le lancement de la 33ème édition d’INNOVAGRI !

La billetterie d’INNOVAGRI Ondes 2026 est ouverte !

Téléchargez votre badge gratuit pour découvrir les toutes dernières innovations du marché en plein champ !

Et en plus… Votre entrée est 100 % gratuite

‍ Agriculteurs

Étudiants et groupes scolaires

Professionnels du secteur

Passionnés du monde agricole

Préparez dès maintenant votre visite et réservez votre badge ici : https://shorturl.at/LS3jG

Rendez-vous les 9 et 10 septembre 2026 à Ondes.

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Le rendez-vous agricole dédié aux démonstrations plein champ.

INNOVAGRI